Giornata Mondiale dei donatori di sangue. Giovani volontari in diminuzione

Oggi la Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue. Dai dati emerge che i giovani donatori stanno diminuendo, ma non per mancanza di solidarietà quanto per difficoltà logistiche, ha spiegato a Piazza InBlu Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale Fidas, la Federazione italiana associazioni donatori di sangue.