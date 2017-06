La riforma del processo penale – Tempi del processo, intercettazioni e prescrizione le criticità secondo la magistratura BUONA LA PRIMA, Giovedì 15 GIUGNO ALLE 18.13

Intervista a Francesco Menditto, procuratore capo di Tivoli (RM)

La riforma del processo penale – Dopo il via libera definitivo della Camera al ddl penale arrivano i commenti della magistratura. Secondo il Csm la norma che prevede la possibilità del passaggio dei procedimenti ai procuratori generali a 3 mesi dalla chiusura indagini (prorogabili a 6 o a 15 per reati di mafia e terrorismo) può provocare dei seri problemi. E non è il solo punto che preoccupa i magistrati; Francesco Menditto, Procuratore capo di Tivoli (RM)