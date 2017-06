Londra, incendio della Grenfell Tower: sale a 17 il bilancio delle vittime

Londra, incendio della Grenfell Tower. Il bilancio delle vittime e’ salito a 17 morti. Le autorita’ non si aspettano di trovare altre persone vive all’ interno. In ospedale ricoverati oltre 34, 18 sono gravi. La premier britannica Theresa May ha annunciato un’inchiesta pubblica. Molti dei 250 vigili del fuoco intervenuti alla Grenfell Tower sono rimasti traumatizzati dalle terribili situazioni che si sono trovati davanti. A darne notizia il capo dei vigili del fuoco londinesi, Dany Cotton, sottolineando come le squadre intervenute sul posto hanno visto gente buttarsi o lasciar cadere i figli dalle finestre. Fra i dispersi anche due giovani fidanzati italiani, una fotografa e una neonata di sei mesi. La prima vittima identificata e’ un rifugiato siriano di 23 anni, Mohammed Alhajali. Giovanna De Fabiani.

L’incendio la scorsa notte ha investito la Grenfell Tower nella zona di North Kensington. Monta la polemica sicurezza. Gli inquilini denunciano nei recenti lavori di ristrutturazione utilizzati pannelli di plastica infiammabili. Il servizio di Ugo Scali.