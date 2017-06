Ecclesia la domenica alle 9. Rapporto Immigrazione 2017 Caritas e Migrantes

Ma il 18 giugno presentiamo anche il convegno diocesano di Roma: “Non lasciamoli soli! Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti” che il Papa aprira’ lunedi’ pomeriggio nella Basilica di san Giovanni in Laterano. Ascoltiamo la Missa in Angustiis di Franz Joseph Haydn e parliamo delle iniziative in occasione del centenario della nascita del card. Domenico Bartolucci, che fu direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Infine, in occasione della festa del Corpus Domini, andiamo in India dove nel 2001 si e’ verificato un miracolo eucaristico.