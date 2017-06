Ius Soli: Scoppia la polemica. Bagarre ieri in Aula

Ius Soli. Bagarre ieri in Aula al Senato dove è giunto il testo di Proposta di Legge per la Cittadinanza dei ragazzi nati italiana da genitori stranieri. Al Buongiorno inBlu ne abbiamo parlato con Enrico di Pasquale Ricercatore della Fondazione Moressa per capire contenuti della testo e ricadute.

Ius Soli. Ieri in Aula a Palazzo Madama era presente anche un gruppo di ragazzi nati in Italia, ma in attesa di cittadinanza. Tra di loro Kwanza Musi Dos Santos 23 anni italo-brasiliana. Membro gruppo “Italiani senza cittadinanza” , che questa mattina a Piazza InBlu ha raccontato lo sconcerto per quanto avvenuto