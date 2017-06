Una nuova settimana insieme ad InBlu

C’è grande attesa per la visita di Papa Francesco lunedì 20 giugno nei luoghi di Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. La prima tappa del suo viaggio lo porterà Bozzolo in provincia di Mantova a pregare nella parrocchia di San Pietro sulla tomba di don Primo Mazzolari a cui seguirà un discorso commemorativo. Poi sarà la volta di Barbiana dove pregherà sulla tomba di don Lorenzo Milani in occasione del 50 esimo anniversario della sua morte. InBlu Radio seguirà la visita con il programma Ecclesia e gli spazi di informazione.

Attualità

I radiogiornali in onda ad ogni ora dalle 7 alle 19 informano sui principali temi di attualità, di politica estera e di politica italiana, dopo le elezioni amministrative dell’11 giugno che ha visto il “flop” dei 5 stelle e i ballottaggi del 25 giugno prossimo, soprattutto tra candidati sindaci del centro destra e del centro sinistra. In attesa delle elezioni parlamentari in Francia che vedranno il turno di ballottaggio previsto per il 18 giugno, dopo il successo al primo turno del “fenomeno Macron” : a questo proposto Francesca lo Zito ha intervistato Massimo Nava editorialista del Corriere della sera . Attenzione naturalmente anche all’agenda di Papa Francesco e alle storie di solidarietà e generosità.

Sport

Per il nostro Buongiorno in Blu sportivo a cura di Ugo Scali colazione con il campione mondiale di powerlifting Alessio Santi Calcio; gli Europei Under 21, con i segreti delle formazioni, con Stefano Benzi ex direttore Eurosport . E poi ancora le novità sui diritti tv con Marco Belinazzo del Sole24 Ore e il valzer delle panchine con Spalletti e di Francesco. Per il Basket Play off scudetto: la finale maschile tra Trento e Venezia. Ed ancora la scherma con Campionati europei a Tiblisi : ospite il presidente della Federazione Giorgio Scarso. Per il Movimento Paralimpico: le nuove sfide della nazionale di atletica con il ct Francesco La Versa e parleremo di arrampicata sportiva con l’inizio del cammino verso Tokio 2020, con Pietro Pozza commissario tecnico della nazionale. Atletica. Il ritorno di Gianmarco Tamberi . Disco del fine settimana con lo scrittore Francesco Carrubba

Buongiorno in Blu e Piazza inBlu

Nei due programma del mattino (dal lunedì al venerdì dalle 7.05 alle 10.00) aperti da una ampia rassegna stampa dei principali quotidiani in edicola, Chiara Placenti presenta i temi di attualità più “caldi” con l’aiuto di esperti e protagonisti, alternandoli a storie originali con la testimonianza dei protagonisti.

Mattinata inBlu

Tempo di caldo e di esami. Ecco perché lunedì 19 giugno, a Mattinata InBlu, daremo qualche consiglio soprattutto ai maturandi e ci verrà in aiuto la nutrizionista Valeria Del Balzo. Per chi poi già programma le vacanze, arriva “Marina” una App appena nata ideata da tre giovanissimi: Andrea, Davide e Jader. Martedì, come sempre, protagonisti i libri e gli autori. Con noi il 20 giugno Elisabetta Fiorito per “Carciofi alla giudia “ (Mondadori) e Fabrizio Colarieti che ha raccontato il terremoto di Amatrice in un bel libro fotografico dal titolo “Tre e trentasei” (edizioni Funambolo) Mercoledì 21 giugno, come sempre, spazio alle storie di musica con Dante Cerati e alle riflessioni a cura di Suor Roberta Vinerba. Giovedì 22 giugno parleremo di Teatro integrato con il Festival delle Arti. Nostra ospite sarà Giulia Donelli, responsabile della produzione Artistica della Piccola Accademia. Infine, venerdì 23 giugno visiteremo una Radda in Chianti in veste rinascimentale e, con l’aiuto di Morello Pecchioli, regaleremo tante ricette che usano frutti dimenticati.

Mattinata InBlu va in onda dalle 10,06 alle 12,00 dagli studi di Milano e Roma. Con Max Occhiato e Daniela Lami.

COSA C’È DI BUONO

La settimana di “Cosa c’è di buono?” si inaugura con l’intervento radiofonico di Michela Grazzi, per Radio Trentino inBlu, Trento, seguirà quindi l’intervista a Daniele Manni, il quale ci parlerà della nascita di Landfunding, progetto sviluppato per finanziare la bellezza del territorio del Salento. Martedì ascolteremo la storia di Nicolò Fenu e Matteo Lecis Cocco Ortu, co-fondatori del Collettivo Sardarch. Mercoledì ci collegheremo con Paola Borgnino per Radio Proposta, Aosta, nonché conosceremo l’associazione Medicinema Italia Onlus, intervistandone la Presidente, Fulvia Salvi. Giovedì ci collegheremo, invece, con Giovanna Curiale di Radio Spazio Noi, Palermo. Venerdì, infine, ospite dei nostri studi di Milano, Roberto della Rovere, Presidente del Parco delle Groane.

Pomeriggio in Blu

Tanti ospiti musicali, approfondimenti e curiosità nel consueto programma a cura di Marco Parce da Roma e da Raffaella Frullone da Milano.

ATLANTE

La grave crisi politica del Brasile al centro della puntata di Atlante in onda sabato 17 giugno alle 12 e domenica 18 alle 14.20. Il presidente Michel Temer, coinvolto in uno scandalo di tangenti, è stato assolto dal Tribunale superiore elettorale con quattro voti a favore e tre contro e la parola passa ora al Congresso. La vicenda però mostra un Paese dominato dalla corruzione e in cui poteri finanziari e multinazionali la fanno da padroni. Al microfono di Giorgia Bresciani il missionario comboniano Dario Bossi e il giornalista Paolo Manzo, entrambi in Brasile da molti anni

Un’opera in tre minuti

L’accordo lungo e sospeso che apre l’opera è l’inconfondibile marchio di fabbrica del Tristan und Isolde, opera che Richard Wagner manda in scena all’Hofoper di Monaco di Baviera il 10 giugno 1865. Ancora una volta una storia presa dalla leggenda dei cavalieri della Tavola rotonda. Ma asciugata di qualsiasi implicazione mitica per concentrarsi sull’amore. Quasi un trattato di filosofia, uno spaccato piscologico sulle conseguenze dell’amore sugli uomini quello che Wagner propone portando alle estreme conseguenze la sua poetica: temi musicali che identificano personaggi, oggetti e sentimenti si rincorrono e si intrecciano per tutta l’opera, creando una drammaturgia musicale per raccontare l’amore impossibile tra Tristano e Isotta. Un filtro d’amore, la vendetta e alla fine la morte dei due protagonisti, uno ferito, l’altra trasfigurata per riunirsi all’amato. Tristan und Isolde protagonista questa settimana della rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini, in onda sabato 17 giugno alle 9.03 e alle 17.03

Pensieri e Parole.

Eccezionale vicenda umana ed artistica, quella di Emily DICKINSON, che sceglie di trascorrere tutta la vita segregata nella casa paterna, vestendo sempre di bianco per esorcizzare la paura della morte, e che non pubblica nemmeno una delle sue 1775 indimenticabili poesie. Laura Valente ripercorrerà la sua vita e le sue opere nel corso della 24esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 18 giugno alle 12.30. Per il momento dell’intervista, Guido Guglielminetti, musicista e produttore discografico di successo, da 30 anni collaboratore di Francesco De Gregori, ci parlerà del suo primo libro, “Essere…. Basso, piccole storie di musica”, edito da L’Argolibro. Infine, per il momento dell’attualità, scopriremo insieme a Laura quali sono i libri più venduti in Italia in questo momento.

Tana Libera Tutti

La nostra trasmissione nasce nella Ludoteca dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, un luogo in cui arrivano bambini da tanti paesi del mondo. Oggi con noi, un bimbo albanese, una ragazza romena e una libanese. Una puntata coloratissima. Tana Libera Tutti è la trasmissione registrata con i bambini dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 17 giugno dalle 14,36 alle 15,00

Radio Libera Tutti– Fattore T…ommassini

Ha ballato e lavorato con i più grandi: Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston per nominarne solo alcuni. Ora è il direttore artistico di X Factor e lo cercano tutti i maggiori artisti italiani. Un vero onore per noi avere ospite Luca Tommassini. A intervistarlo ci sono come sempre i ragazzi ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: Angelica, Francesco, Alessandro e Giuliana. Radio Libera Tutti è la trasmissione realizzata dai ragazzi ricoverati nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 17 giugno dalle 17,06 alle 18,00.