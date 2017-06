Radio Libera Tutti – Fattore T…ommassini

Ha ballato e lavorato con i più grandi: Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston per nominarne solo alcuni. Ora è il direttore artistico di X Factor e lo cercano tutti i maggiori artisti italiani. Un vero onore per noi avere ospite Luca Tommassini. A intervistarlo ci sono come sempre i ragazzi ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: Angelica, Francesco, Alessandro e Giuliana.