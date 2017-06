A Emily Dickinson è dedicata la puntata di Pensieri e Parole – Podcast del 18 giugno 2017

Eccezionale vicenda umana ed artistica, quella di Emily DICKINSON, che sceglie di trascorrere tutta la vita segregata nella casa paterna, vestendo sempre di bianco per esorcizzare la paura della morte, e che non pubblica nemmeno una delle sue 1775 indimenticabili poesie. Laura Valente ripercorrerà la sua vita e le sue opere nel corso della 24esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 18 giugno alle 12.30. Per il momento dell’intervista, Guido Guglielminetti, musicista e produttore discografico di successo, da 30 anni collaboratore di Francesco De Gregori, ci parlerà del suo primo libro, “Essere…. Basso, piccole storie di musica”, edito da L’Argolibro. Infine, per il momento dell’attualità, scopriremo insieme a Laura quali sono i libri più venduti in Italia in questo momento.