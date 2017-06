ATLANTE: Il Brasile e lo scandalo delle tangenti – Puntata del 17 e 18 giugno 2017

La grave crisi politica del Brasile al centro della puntata di Atlante del 17 e 18 giugno 2017. Il presidente Michel Temer, coinvolto in uno scandalo di tangenti, è stato assolto dal Tribunale superiore elettorale con quattro voti a favore e tre contro e resta quindi in carica. La vicenda però mostra un Paese dominato dalla corruzione e in cui poteri finanziari e multinazionali la fanno da padroni. Al microfono di Giorgia Bresciani il missionario Dario Bossi, superiore provinciale dei comboniani in Brasile e il giornalista Paolo Manzo, che vive e lavora a San Paolo.