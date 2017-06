La Rete in 3 minuti – puntata del 14 giugno 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti” del 14 giugno 2017, ci parla de “L’account Instagram di Britney Spears, sfruttato da malware”: l’account della nota celebrità è stato, infatti, usato da un gruppo di criminali informatici per distribuire comandi – codificati sotto forma di commenti – ai computer che avevano infettato in giro per il mondo.