ll Portone di Bronzo: Continua l’intervista al card. Coccopalmerio – Podcast del 18 giugno 2017

Torniamo a parlare di diritto canonico e degli aggiornamenti intervenuti nel tempo nel Portone di Bronzo in onda domenica 18 giugno alle ore 19.50. La trasmissione curata da Rita Salerno ospita ancora il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del pontificio consiglio per i testi legislativi, che approfondisce negli aspetti di sua pertinenza l’esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia a cui ha di recente dedicato un agile volumetto. E con padre Johannes Grohe, docente di storia della Chiesa alla pontificia università della S. Croce apriamo una finestra sulla ventesima riunione del consiglio dei nove cardinali per la riforma della curia romana che si è svolta da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno.