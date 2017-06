Pace per la Siria – Un’area protetta nella zona vicina al confine libanese: è la proposta di una rappresentanza di profughi siriani, presentata oggi a Roma BUONA LA PRIMA, Martedì 20 GIUGNO ALLE 18.13

Martedì 20 giugno, a Buona La Prima alle 18,13 su InBlu:

La prima pagina de La Stampa; Flavio Corazza, caporedattore centrale

La prima pagina de Il mattino di Napoli; Francesco De Core, caporedattore centrale

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo

Intervista a Hsyan Abd El Rahim, insegnante di Homs

Una Proposta di Pace per la Siria è stata presentata oggi a Roma alla stampa a ai rappresentanti del Parlamento italiano da Hsyan Abd El Rahim , insegnante siriano di Homs, a nome di molti profughi siriani fuggiti in Libano. La proposta è stata elaborata in collaborazione con i volontari di Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, che dal 2013 opera in alcuni campi profughi del Libano al confine con la Siria. Per i profughi siriani è importante contrapporre una forza che non sia quella delle armi alla violenza che sta distruggendo il loro Paese e favorire la partecipazione ai tavoli delle trattative di pace anche di esponenti della società civile. Sentiamo la proposta nelle parole di Hsyan Abd El Rahim