Mercoledì 21 giugno, a Buona La Prima alle 18,13 su InBlu:

La prima pagina de La Repubblica; collegamento con il desk centrale, Alessandro Corbi

La prima pagina de Il Centro; collegamento con il desk centrale, Antonio Pitoni, vicecaporedattore

Giuseppe Caporaso in studio per Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

Trame – La cultura contro ogni intimidazione. Si apre oggi a Lamezia Terme la settima edizione del festival dei libri sulle mafie

Intervista a Gaetano Savatteri, direttore di Trame

I dieci anni della strage di Duisburg, Brexit e riciclaggio, massoneria ed ecomafia in Calabria, traffico illecito di opere d’arte e soprattutto i protagonisti della ribellione ai sistemi mafiosi. Tanti i temi della settima edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie, da oggi a domenica a Lamezia Terme. Cinque giorni fitti di incontri ed eventi con un filo conduttore : ‘Io non ho paura’. Il direttore di Trame è il giornalista e scrittore siciliano Gaetano Savatteri. Sentiamolo