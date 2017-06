41bis: Il regime carcerario per i mafiosi va rafforzato

Il regime carcerario per i mafiosi, il cosidetto 41 bis, va rafforzato: lo afferma il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti nella relazione 2016. Per la presidente della Commissione antimafia Bindi i mafiosi non si relazionano più con la politica perché la politica ha perso il suo valore. Il servizio di Francesca Lozito