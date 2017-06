“Ero straniero. L’umanità che fa bene”: raccolte 13mila firme in quasi due mesi per la proposta di legge

Ha raccolto 13mila firme in meno di due mesi la proposta di legge “Ero straniero. L’umanità che fa bene” di cui ha parlato ieri il Papa al termine dell’udienza. Un sostegno che incoraggia e fa crescere il senso di responsabilità dice ad Alessandra Giacomucci don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano che in Ecclesia racconta come ha accolto queste parole di Francesco.

Una legge che vuole costruire percorsi di legalità modificando l’attuale legislazione spiega in Ecclesia Giulia Perin dell’Asgi, Associazione studi giuridici sull’immigrazione, tra i promotori dell’iniziativa.