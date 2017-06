Piazza InBlu, si parla del Vertice Ue a Bruxelles. Attenzione poi sull’emergenza siccità dal nord al sud

Il 23 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo del Vertice Ue di Bruxelles. Sposteremo poi l’attenzione sull’Emergenza Siccità dal nord al sud Italia soffermandoci sulla situazione di Parma e Piacenza per cui il Cdm ha dichiarato lo stato d’emergenza. Nella seconda parte come ogni venerdi dedicheremo tempo e spazio alla nostra Salute: in primo piano la Fibromialgia.

