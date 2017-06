Ecclesia la domenica alle 9. Voci dal terremoto

In primo piano testimonianze dalle macerie ed esperienze di solidarietà. Ma il 25 Giugno andiamo anche a Chieti dove si svolge il Cammino Nazionale della Confederazione Confraternite delle diocesi d’Italia su “Società e famiglia”. Affrontiamo il tema dei disturbi del comportamento alimentare e parliamo di connazionali all’estero. Ascoltiamo l’Agnus Dei della Missa in Angustiis di Franz Josep Haydn. Infine, voliamo a Vilnius, in Lituania, per la beatificazione – domenica – del vescovo Teofilo Matulionis, la prima che il paese baltico celebra dopo l’era del totalitarismo sovietico.