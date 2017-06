Una nuova settimana insieme ad InBlu Radio

La realtà dei migranti, ma anche il contrasto al commercio delle armi: questioni centrali nel magistero di Francesco che in questi giorni Ecclesia, il quotidiano di informazione religiosa di InBlu, si prepara ad affrontare con testimonianze e approfondimenti. Sempre nel solco dell’impegno della Chiesa in tante parti del mondo e delle parole e dei gesti del Papa che domenica pregherà l’Angelus in Piazza San Pietro (in diretta su inBlu in collaborazione con la Radio Vaticana). In primo piano in Ecclesia di mercoledì l’udienza e il Concistoro per la creazione di nuovi cardinali, nel pomeriggio di quello stesso giorno. E ancora giovedì 29, solennità dei Santi Pietro e Paolo, Francesco presiederà la messa durante la quale benedirà i Palli per i nuovi Arcivescovi Metropoliti.

Informazione

A tutte le ore, dalle 7 alle 19, tutti i giorni, i nostri radiogiornali con le due edizioni lunghe e quelli brevi, si occuperanno dei principali fatti del giorno con interviste e approfondimenti. Tra i temi della prossima settima i risultati dei ballottaggio delle elezioni amministrative in 111 comuni italiani . I cittadini chiamati al voto sono oltre 4 milioni e 300 mila. La sfida è soprattutto tra i candidati del Centro sinistra e del centro destra. Attenzione anche alla discussione in Parlamento della legge sullo “ius soli”, osteggiata dal movimento 5 stelle e dalla Lega. A questo proposito vi proponiamo l’intervista realizzata da Pierachille Dolfini a P. Camillo Ripamonti , direttore del Centro Astalli per i Rifugiati di Roma. Puoi ascoltare l’ intervista:

Buongiorno inBlu lo sport

Il sabato sportivo del buongiorno inBlu si aprirà come sempre con la colazione del campione. Con noi Salvatore Parrillo giovane speranza del basket Italiano. Resteremo sulla palla a spicchi con lo scudetto di Venezia che mancava da 74 anni. Ascolteremo la gioia di coach Walter De Raffaele. Spazio al calcio con gli Europei Under21e l’Italia che affronta la Germania. Parla il ct Gigi Di Biagio. Con noi in occasione del campionato italiano di ciclismo paralimpico il campione Livio Raggino Carcere e sport. Ne parliamo con Massimo Parisi direttore del carcere di Bollate. In scaletta approfondimenti sulla Formula Uno che fa tappa in Azerbaijan e la Motogp in pista in Olanda. Disco del fine settimana con lo storico fotografo della Formula Uno Ercole Colombo che ricorda Gilles Villeneuve.

Mattinata inBlu week end

Ospiti di Marta Squicciarini Loredana Lipperini direttrice artistica di Gita al Faro, festival letterario di Ventotene e Francesco Durante direttore artistico di Salerno Letteratura. Ed ancora Vittorio Cosma direttore artistico di Microcosmi Festival a Varese e Comerio.

Atlante

Nella puntata di Atlante in onda su inBlu Radio sabato 24 giugno 2017 alle 12 e domenica 25 alle 14.20 un approfondimento sul Mali, che dopo la guerra del 2012 continua a vivere una fase di instabilità e un conflitto a bassa intensità nel Nord del Paese, come testimonia l’assalto al resort Campement Kangaba di Dougourakoro, a est della capitale Bamako, compiuto da Al Qaeda nel Maghreb islamico il 18 giugno scorso . Al microfono di Giorgia Bresciani l’antropologo e scrittore Marco Aime e i giornalisti Enrico Casale e Andrea de Georgio.

Radio Libera Tutti

Tutto può succedere

Penultimo appuntamento della stagione con i ragazzi di Radio Libera Tutti, l’unica trasmissione radiofonica realizzata interamente in ospedale dai pazienti. Questa settimana ci sono con noi tre gemelle (Claudia, Carlotta e Marta), ma anche Filippo, Angelica, Seana ed Elisa. La nostra ospite è giovanissima: ha 19 anni, viene da Roma e, nella fortunata serie tv “Tutto può succedere” interpreta Federica. Ottima occasione per conoscere meglio la dolcissima Benedetta Porcaroli. Radio Libera Tutti è la trasmissione realizzata dai ragazzi ricoverati nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 24 giugno dalle 17,06 alle 18,00

Tana Libera Tutti

Penultima puntata di questa stagione di Tana Libera Tutti. Nel menù : una partita a scacchi, un bel libro da leggere insieme alla sua autrice, Lorenza Ghinelli, qualche indovinello e tanta tanta musica. Tana Libera Tutti è la trasmissione registrata con i bambini dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In onda sabato 24 giugno dalle 14,36 alle 15,00

Un’ opera in tre minuti

Walther e Beckmesser come i concorrenti di Amici o X Factor. Perché I maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, con la loro gara canora, un po’ assomigliano a un talent di oggi. Solo che in palio non c’è un contratto discografico, ma la mano di una ragazza, Eva che il padre ha destinato al vincitore. E come le popolari trasmissioni tv anche l’opera di Wagner, unica commedia scritta nella sua carriera dal compositore tedesco, ebbe un successo enorme di pubblico. Applausi interminabili alla prima del 21 giugno 1868 all’Opera di Stato di Monaco di Baviera: sul podio Hans von Bullow, in sala lo stesso Wagner accanto a re Ludwig II. Quattro ore e mezza di musica, Die meistersinger von Nürnberg è un inno alla storia e alla tradizione tedesca. Racconta l’arte della poesia, quella che tutti i cittadini di Norimberga, praticano. Il migliore è il ciabattino Hans Sachs, che intuisce la forza innovativa del talento di Walther, il giovane che si iscrive alla gara solo per avere la mano di Eva, che ama da tempo. Intrighi e colpi di scena sino al trionfo finale. I maestri cantori di Norimberga è il titolo che Pierachille Dolfini racconta questa settimana nella rubrica Un’opera in tre minuti in onda sabato 24 giugno alle 9.03 e alle 17.03

Ecclesia la domenica

Voci dal terremoto

Dalle 9.00 In primo piano testimonianze dalle macerie ed esperienze di solidarietà. Ma il 25 Giugno andiamo anche a Chieti dove si svolge il Cammino Nazionale della Confederazione Confraternite delle diocesi d’Italia su “Società e famiglia”. Affrontiamo il tema dei disturbi del comportamento alimentare e parliamo di connazionali all’estero. Ascoltiamo l’Agnus Dei della Missa in Angustiis di Franz Josep Haydn. Infine, voliamo a Vilnius, in Lituania, per la beatificazione – domenica – del vescovo Teofilo Matulionis, la prima che il paese baltico celebra dopo l’era del totalitarismo sovietico

PENSIERI E PAROLE

Voglia di fiabe, questa settimana a Pensieri e Parole, con le opere di Hans Christian Andersen. Laura Valente ne leggerà alcune, oltre a ricordare la biografia dello scrittore danese, nato nel 1805 a Copenaghen domenica 25 giugno alle 12.30. Per il momento dell’attualità scopriremo quali sono i Paesi del mondo in cui si legge di più e invece, per quanto riguarda l’intervista della settimana, verranno riproposti alcuni tra i più interessanti incontri letterari effettuati da Daniela Lami.

Buongiorno in Blu e Piazza in Blu

Dal lunedi al venerdi dalla 7.05 alle 10.00, i due programmi del mattino di attualità e approfondimenti a cura di Chiara Placenti, aperti da un’ampia e approfondita rassegna stampa. Ospiti esperti e protagonisti dei principali temi della giornata informativa.

Mattinata inBlu

La settimana di Mattinata InBlu inizia, il 26 giugno, con l’ing. Massimo Della Porta che ci racconta una bella storia di caparbietà imprenditoriale tutta italiana: quella di Saes Getter. Il martedì è, come sempre dedicato ai libri: nostri ospiti il 27 giugno Ilaria Macchia per Ho visto un uomo a pezzi” (Mondadori) – e Giorgio Zanin per “Servizio in camera” (Sonzogno) . Mercoledì 28 giugno, come sempre, spazio alle storie di musica con Dante Cerati e alle riflessioni a cura di Suor Roberta Vinerba. Giovedì 29 giugno, Alessandro Fabrizi ci racconterà tutto della IV edizione del Festival di TEATRO ECO LOGICO in corso a Stromboli. Venerdì 30 giugno, concluderemo la settimana all’insegna del sociale con Eliana Valerio della Fondazione più di un Sogno Onlus. Mattinata InBlu va in onda dalle 10,06 alle 12,00 dagli studi di Milano e Roma. Con Max Occhiato e Daniela Lami.

COSA C’È DI BUONO

La settimana di “Cosa c’è di buono?” si aprirà con l’intervento radiofonico di Arnaldo Casali, per Radio TNA, Terni, seguirà quindi l’intervista a Massimo Labra, docente di biologia vegetale presso l’Università Bicocca e coordinatore del Progetto SASS (Sistemi Alimentari e Sviluppo Sostenibile). Martedì ascolteremo la storia di Ghidesi Giancarlo, Fondatore e CEO di Rem Tec per parlare del settore agrovoltaico (ma non solo). Mercoledì ci collegheremo con Mirko Cavallin di Bluradio Veneto e conosceremo il progetto MaBasta (Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti), attraverso il contributo di Daniele Manni, docente e coordinatore dello stesso. Giovedì intervisteremo Gemma Beretta, Direttrice Sociale Direzione Nature Onlus e ascolteremo la storia di Nicola Winkler, prendendo metaforicamente parte al suo viaggio – lento – per l’Italia. Venerdì, infine, ospite dei nostri studi di Milano, Davide Ianni, dell’Associazione culturale Dramatrà.

Pomeriggio in Blu

Oltre 300 migranti ospitati nell’ex Ospedale S. Raffaele a Coronata, sulle alture di Genova Cornigliano, un luogo di abbandono trasformato in luogo di accoglienza e speranza. La storia è raccontata in un documentario prodotto da Tv2000 che presenteremo venerdì 30 giugni nel Pomeriggio InBlu. Nella prima settimana d’estate andremo poi a scoprire e raccontare i numeri delle case di accoglienza – per lo più gestiti da religiosi – che nel nostro paese danno ospitalità ai pellegrini che visitano santuari e luoghi sacri d’Italia. Scopriremo anche le ultime novità musicali di Mariella Nava, che pubblica un nuovo singolo e riparte in tour per tutta Italia. Naturalmente con Marco Parce e Raffaella Frullone non mancherà l’attualità accompagnata da un’accurata selezione musicale.

Cosa succede in città

Tanti ospiti e argomenti interessanti nel programma a cura di Ida Gugliemotti . Eccoli : Stefano Albertini, docente universitario alla New York University, su don Primo Mazzolari, in occasione della visita di Papa Francesco sulla tomba del sacerdote di Bozzolo. Ruggero Cappuccio, regista e drammaturgo, direttore artistico di Napoli Teatro Festival. Giuseppe de Martino, imprenditore sulla storia della sua azienda che, dal sud, conquista il nord con la pasta. Lara Visini su “Innovairre- comunicazione a 360 gradi per aiutare chi aiuta”. Raffaella Milandri, viaggiatrice umanitaria e scrittrice, sul suo libro “In Alaska, il paese degli uomini liberi. A Roma, il Cartoon fes. Sempre a Roma, alla Thesign Gallery, la mostra “Lucienne Bloch: dentro la vita di Frida Kahlo” Al MaXXI di Roma, la terza edizione di “Just Music Festival”. A Conversano (Ba), la manifestazione “Lector in Tavola”, riflessioni sulla cultura del cibo.