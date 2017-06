Piazza InBlu, in primo piano il quadro politico emerso dai Ballottaggi delle Amministrative. Uno sguardo anche alla situazione migranti

Il 27 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano il quadro politico emerso dai Ballottaggi delle Amministrative. Spazio poi al fonte Migranti e Accoglienza con il Rapporto Sprar. Per la prima volta anche la Valle d’Aosta, è entrata nella rete di Accoglienza Integrata.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152