Mafia: tre atti intimidatori hanno colpito la cooperativa Valle del Marro

Tre atti intimidatori hanno colpito nei giorni scorsi la cooperativa Valle del Marro in Calabria, una realtà nata per iniziativa di Libera per utilizzare i terreni confiscati alle organizzazioni mafiose. In Ecclesia Alessandra Giacomucci ne ha parlato con don Pino De Masi parroco a Polistena e referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro.