Network Tv2000 Radio InBlu News Maternità – Save the Children, oltre 20.000 adulti e 12.500 bambini hanno beneficiato dal 2012 al 2016 del progetto Fiocchi in Ospedale, per sostenere i neogenitori in difficoltà

Maternità – Save the Children, oltre 20.000 adulti e 12.500 bambini hanno beneficiato dal 2012 al 2016 del progetto Fiocchi in Ospedale, per sostenere i neogenitori in difficoltà BUONA LA PRIMA, Martedì 27 GIUGNO ALLE 18.13