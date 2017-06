Papa Francesco: “Comunione non va intesa come uniformità omologata”

La comunione non va intesa come uniformità omologata è il punto maggiormente sottolineato da Papa Francesco incontrando oggi la delegazione del patriarcato ecumenico di Costantinopoli a Roma per la festa dei santi patroni Pietro e Paolo. Il servizio di Rita Salerno