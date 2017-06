Concistoro: tra i nuovi porporati Gregorio Rosa Chavez

Tra i nuovi porporati Gregorio Rosa Chavez, dall’82 vescovo ausiliare di San Salvador. E’ il primo vescovo salvadoregno a essere creato cardinale, e presidente della Caritas per l’America Latina e i Caraibi e della Caritas nazionale. E’ stato amico e collaboratore del beato Oscar Arnulfo Romero. Alessandra Giacomucci lo ha raggiunto e intervistato.

Gesù vi chiede di seguirlo decisamente sulla sua via, vi chiama a guardare la realtà e a non lasciarvi distrarre da altri interessi, non a essere principi, ma a servire come lui e con Lui il Padre e i fratelli: così il Papa si è rivolto ai nuovi cinque cardinali creati poco fa nel Concistoro nella Basilica Vaticana. Il servizio di Alessandra Giacomucci.