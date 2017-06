Disco InBlu Today, sulle frequenze InBlu nella settimana dal 3 all’8 luglio 2017 è Benjamin Clementine con PHANTOM OF ALEPPOVILLE

Benjamin Clementine, cantante, autore e poeta inglese (ma francese d’adozione) ha annunciato il suo ritorno sulle scene.

Il nuovo album si intitolerà “I TELL A FLY” e arriverà in tutto il mondo il prossimo 15 settembre. Il brano che ne anticipa l’uscita si intitola “PHANTOM OF ALEPPOVILLE”, un luogo dove molti sono vittime di prepotenza ma nessuno comprende o vede il perché. Intenso e atto a sensibilizzare sul tema bullismo, Phantom of Aleppoville di Benjamin Clementine è disco inBlu today della settimana