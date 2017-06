Garlasco: confermata la condanna a 16 anni per Alberto Stasi

Garlasco, la Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, in provincia di Pavia il 13 agosto 2007. Non ci sara’ un terzo processo a Milano. Giovanna De Fabiani.