Migranti: a Palermo nuovi sbarchi. Arrivati in 900 di cui 50 bambini

Migranti, mentre l’Italia chiede all’Europa di fare un passo formale per sostenerla a seguito dell’aumento degli sbarchi a Palermo ieri sono arrivati in 900 di cui 50 bambini. Tra gli operatori c’era anche Giovanna Di Benedetto di Save the Children che racconta ai nostri microfoni lo sbarco di ieri a Palermo: 900 persone di cui cinquanta bambini. Intervista di Francesca Lozito