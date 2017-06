Papa Francesco alla CISL: “No alle pensioni d’oro, ma nuovo patto sociale per il lavoro”

Il Papa dice no alle pensioni d’oro e rilancia un “nuovo patto sociale per il lavoro”. Ricevendo in udienza i delegati della Cisl in occasione del loro XVIII congresso nazionale, Francesco afferma anche che “è una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non farlo”. Al termine dell’udienza Giorgia Bresciani ha intervistato la Segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan

“Stolto far lavorare a lungo gli anziani mentre i giovani sono disoccupati”, così Francesco ricevendo questa mattina in udienza in aula Nervi i delegati al Congresso nazionale della Cisl. Il sindacato aggiunge il Papa deve difendere chi non è tutelato. Il servizio di Marino Galdiero