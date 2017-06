A Piazza inBlu: il braccio di ferro Italia-Ue sui migranti e Salute Venerdì 30 giugno alle 9.07

Il 30 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, ancora in primo piano la vicenda Migranti che l’Italia ha posto con forza all’Unione europea. Intanto continuano gli sbarchi sulle nostre coste. Come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra Salute. Parleremo di Esposizione solare in sicurezza

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152