Sopportare il male non vuol dire avere pazienza ma imitare Gesù accettando la croce: così Papa Francesco nella messa concelebrata in piazza San Pietro con i cinque neo cardinali nella solennità dei santi Pietro e Paolo in cui ha benedetto i palli degli arcivescovi metropoliti nominati nell’ultimo anno. Il servizio di Rita Salerno