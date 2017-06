Ecclesia la domenica alle 9. Estate e vacanza

Parliamo di riposo e tempo libero nell’ultima puntata della trasmissione, prima delle vacanze. Il 2 luglio presentiamo anche l’iniziativa estiva di Chioggia “Face to face” rivolta ai giovani per affiancare, una settimana, gli operatori Caritas che accompagnano i richiedenti asilo nei centri di accoglienza della diocesi veneta. Affrontiamo il tema della Bioetica e il cinema e a oltre 50 anni di distanza, ripercorriamo la visita di Paolo VI al campo zingari nel settembre 1965. Ascoltiamo l’Agnus Dei della Missa in Angustiis di Franz Joseph Haydn. Infine, ci spostiamo in Iraq, tra i cristiani perseguitati.