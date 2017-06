Il Portone di Bronzo: Il fotografo dei Papi, Rita Salerno intervista Arturo Mari

Nell’ultima puntata della stagione del Portone di Bronzo, in onda domenica 2 luglio alle 19.50, facciamo la conoscenza di Arturo Mari, il fotografo di sei papi e che dal 1956 al 2007 è stato all’Osservatore Romano a documentare la storia pontificia per immagini. Legato a San Giovanni Paolo II da una amicizia filiale, Mari racconta al microfono di Rita Salerno gli esordi a fianco di Papa Pio XII e soprattutto la quotidianità accanto a Papa Wojtyla di cui è stato l’ombra per tutta la durata del pontificato.