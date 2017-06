Le novità dell’estate con InBlu Radio, dal 3 luglio al 1 ottobre

Buongiorno inBlu

Nella versione “estate” sarà condotto da Daniela Lami e Max Occhiato lunedì 17 luglio (dalle 9.06 alle 9.58) e dal 24 luglio al 3 settembre (esclusi i lunedì 21-28 agosto) e Buongiorno inBlu week end da Marta Squicciarini e Max Occhiato dal 10 luglio al 12 agosto con durata dalle 7.17 sino alle 9.58. Confermate la rassegna stampa breve alle 7.05 bittata all’interno di Buongiorno inBlu e Buongiorno inBlu week end

dalle 10.06 : Mattinata inBlu-estate.

Sarà condotta da Max Occhiato e Daniela Lami dal 3 al 23 luglio e in esterna da parte di Radio Trentino inBlu di Trento dal 24 luglio al 5 agosto e da Radio Icaro di Rimini dal 7 agosto al 10 settembre. Dall’11 settembre riprenderà Mattinata inBlu condotta da Daniela Lami e Max Occhiato

14.36-14.58 – Cosa c’è di buono: Voci, racconti, storie Lucia Schillaci continuerà anche nel periodo estivo con la riproposizione delle storie più significative raccontate nella stagione autunnale

13.15 Estate istruzioni per l’uso

dal 3 luglio al 3 settembre, dal lunedì al venerdì, a cura di Daniela Lami. L’estate va affrontata con attenzione, dai viaggi non sempre (ben) organizzati alle problematiche degli anziani e disabili troppo spesso lasciati soli. Daniela Lami prova a fornirci, appunto, le istruzioni per affrontare al meglio la stagione più calda dell’anno

15.07 Pomeriggio inBlu-Estate

Confermato il programma di musica e attualità con la conduzione di Marco Parce e Raffaella Frullone fino al 7 luglio. Lucia Settequattrini in collegamento da Umbria Radio con collegamenti con la redazione per gli aggiornamenti di cronaca, subentrerà a Raffaella Frullone dal 10 luglio.

17.06-17.58 MONOGRAFIE condotto da Paola de Simone che traccerà il profilo di artisti/registi/personaggi con la colonna sonora delle canzoni che hanno caratterizzato la loro vita IN ONDA dal 3 luglio al 2 settembre.

18.36-19.30 RADIOLAND condotto da Gianni De Berardinis: programma che ricorda tutte le hits che le radio del Mondo hanno contribuito a lanciare partendo dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri. Sara’ il trampolino di lancio di tutte le classifiche nelle quali le radio e le relative hits hanno fatto la parte dei leoni con la possibilità di intervistare i vari deejays che raccontino le loro “scommesse musicali” vinte IN ONDA dal 3 luglio al 2 settembre

20.06-20.58 In viaggio d’estate, con Carlo Magistretti. Programma musicale che sceglierà per gli ascoltatori la giusta colonna sonora per un viaggio, per le vacanze o semplicemente per “sopravvivere” in città. Novità musicali e standard italiani ed internazionali. In onda Dal 3 luglio

Programmi del Sabato

10.06 – Mattinata inBlu-week end Condotta da Max Occhiato (8, 15 e 22 Luglio) e in esterna da parte di Radio Trentino inBlu di Trento dal 24 luglio al 5 agosto e da Radio Icaro di Rimini dal 7 agosto al 10 settembre. Dal 16 settembre riprenderà Mattinata inBlu week end condotta da Marta Squicciarini.

14.36-15.00- Tana libera tutti. RELOADED (il meglio della stagione autunnale con Daniela Lami) dal 3 luglio

15.06-17.03 – Pomeriggio inBlu week end. Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e notizie musicali e di viaggio dal 3 luglio

17.06-17.58 – Radio libera tutti RELOADED (il meglio della stagione autunnale con Daniela Lami) dal 3 luglio

20.30-21.30 – C’è sempre una canzone-RELOADED Il meglio della stagione autunnale di C’è sempre una canzone-live con Marco e l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag dal 3 luglio

Programmi della domenica

12.30-13.00 Pensieri e parole reloaded (le migliori interviste della stagione autunnale realizzate da Laura Valente) in onda dal 3 luglio.

18.12- 18.58 DUETS a cura di Gianni De Berardinis dal 3 luglio