Papa Francesco: “In America Latina serve dialogo politico”

In America Latina, soprattutto nei paesi che stanno attraversando momenti difficili sul piano economico e sociale, serve dialogo politico: lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’udienza ai membri dell’organizzazione internazionale italo-latino americana ricevuti in Vaticano in occasione del 50.esimo dall’istituzione. Il servizio di Rita Salerno