L’imperatore Adriano e le sue Memorie chiudono la stagione radiofonica di Pensieri e Parole – Podcast del 2 luglio 2017

L’imperatore Adriano e le sue Memorie chiudono la stagione radiofonica di Pensieri e Parole. Laura Valente ha scelto, infatti, la scrittrice francese Marguerite Yourcenar, con le sue opere intense e la sua figura di donna colta e acuta (prima donna ad essere ammessa all’Academie Francaise), per accomiatarsi dai suoi affezionati ascoltatori domenica 2 luglio alle 12.30. Per il momento dell’attualità, verrà dato uno sguardo alla classifica dei libri più venduti di questo periodo. Ed infine, per l’intervista della settimana, Laura incontrerà Massimo Cirri, storico ideatore e conduttore radiofonico di Caterpillar, nonché psicologo e autore teatrale, che ha da poco pubblicato per Bompiani “Sette tesi sulla magia della radio”.