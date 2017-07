Addio a Paolo Villaggio: per tutti il Ragionier Ugo Fantozzi

Addio al ragionier Ugo Fantozzi. All’alba si è spento Paolo Villaggio: il popolare attore cinematografico è morto in una clinica romana a 84 anni per complicanze dovute al diabete. Era nato a Genova il 30 dicembre del 1932. Una carriera tra televisione e grande schermo, maschera tragicomica dell’italiano medio, ma diretto anche da grandi maestri del cinema. Mercoledì la camera ardente in Campidoglio e i funerali laici alla Casa del cinema. Il servizio di Pierachille Dolfini