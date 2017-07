Conferenza FAO: Parolin annuncia la presenza del Papa il prossimo 16 ottobre

Il Papa sarà in visita alla Fao il prossimo 16 ottobre in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Lo ha annunciato oggi il segretario di stato vaticano cardinale Pietro Parolin che ha letto, in apertura della 40° Conferenza dell’ Organizzazione Onu per l’Agricoltura, un lungo messaggio di Francesco. Il servizio di Antonella Mazza Teruel

Sul messaggio del Papa alla Fao il commento di Paolo Beccegato, vicedirettore Caritas