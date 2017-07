Migranti – Nel pomeriggio il discorso ‘sullo Stato dell’Unione’ del presidente francese Macron, che al prevertice di Parigi ha assicurato all’Italia il suo impegno per la relocation BUONA LA PRIMA, Lunedì 3 luglio ALLE 18.13

Migranti – Nel pomeriggio il discorso ‘sullo Stato dell’Unione’ del presidente francese Macron, che al prevertice di Parigi ha assicurato all’Italia il suo impegno per la relocation.

Nel pomeriggio il ‘discorso sullo Stato dell’Unione’ del presidente francese Macron davanti al Parlamento riunito in Congresso a Versailles. Ieri a Parigi l’accordo sui migranti fra i ministri dell’interno di Francia, Italia e Germania, in vista del vertice di Tallin giovedì prossimo. Il testo vede tra i punti qualificanti: la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti delle Ong e più fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste. Sul primo capitolo si innesta la necessità di dare un ruolo più forte di coordinamento alla Guardia costiera. Altro tema centrale è quello relativo alla ricollocazione dei migranti. Non sarà facile imporre una linea in un’Europa con paesi refrattari, finora, a una collaborazione fattiva; collegamento con Parigi, Daniele Zappalà