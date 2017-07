Piazza InBlu, si torna a parlare della vicenda Charlie. Ma anche di migranti e del mini vertice di Parigi

Il 4 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo di Migranti dopo il mini vertice di Parigi in attesa di quello giovedi prossimo che vedrà a Tallin, in Estonia, riunirsi i Ministri degli Interni dei paesi Ue. Ma torneremo ancora a parlare della storia del piccolo Charlie Gard.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152