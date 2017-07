A Piazza InBlu: Migranti, attenzione puntata sull’Austria che annuncia mezzi pesanti al confine con l’Italia Mercoledì 5 luglio alle 9.07

Il 5 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, è il sempre il tema Migranti in primo piano. Attenzione puntata sull’Austria che annuncia mezzi pesante al confine con l’Italia contro i migranti. Intnato la Commissione europea mette a punto le nuove misure in attesa dell’apertura del Vertice dei Ministri dell’Interno Ue di Tallin

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152