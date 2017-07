Migranti: hotel Ferrara ospiti profughi nonostante malumori. Titolare albergo: “Sono imprenditore cattolico”

Accolgo i migranti da imprenditore e cattolico. Se c’è un bisogno cerco di capire come rispondere a quel bisogno. Lo ha detto a Piazza InBlu Carlo Fabbri il titolare del Best Western Palace Inn di Ferrara, il secondo hotel in città in cui, da oggi è ospitato un gruppo di migranti nonostante i malumori e le polemiche di altri gestori alberghieri.