Migranti, c’è attesa per il vertice UE di Tallin: Tensione Italia-Austria

Migranti. Dal Vertice Ue di Tallin di domani non arriveranno decisioni determinanti. La vera questione è il superamento del Trattato di Dublino. Lo ha detto questa mattina al Buongiorno inBlu Fulvio Vassallo Paleologo, avvocato e docente di diritto dall’Asilo all’università di Palermo

Tensione Italia Austria dopo l’annuncio di Vienna di voler presidiare militarmente i confini per evitare l’ingresso irregolare di migranti nel paese. Il problema non esiste, sono solo affermazione pre-elettorali in vista del voto austriaco di ottobre, ha affermato a Piazza InBlu Franz Kompatscher sindaco del Comune di Brennero