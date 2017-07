Disco InBlu Today, la proposta della settimana, dal 10 al 16 luglio, sulle frequenze inBlu è: Guilty Party della band The National

The National band formatasi nel 1999 in Ohio e considerata tra le più importanti realtà del nuovo rock americano pubblica il singolo ‘Guilty Party’ estratto dall’imminente nuovo album Sleep Well Beast in uscita l’8 Settembre.

A sostegno del nuovo album The National faranno un tour mondiale che partirà il 16 settembre da Cork in Irlanda. Coccolati da critica ed ora pronti ad abbracciare il mercato internazionale, ascoltiamo Guilty Party, disco inBlu today della settimana