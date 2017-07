Migranti: violenze, detenzioni illegali e torture in Libia

Migranti: violenze, detenzioni illegali e torture in Libia

Migranti: violenze, detenzioni illegali e torture in Libia

Violenze, detenzioni illegali, torture sui migranti in Libia. E’ quanto emerge dal rapporto “L’inferno al di là del mare” diffuso da Oxfam, Borderline Sicilia e Medici per i Diritti Umani. Sentiamo Paolo Pezzati, policy advisor Oxfam per le emergenze umanitarie