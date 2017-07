Piazza InBlu, riflettiamo sulle conclusioni del Vertice Ue di Tallin. Ci spostiamo poi ad Amburgo per il G20

Il 7 luglio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, rifletteremo sulle conclusioni del Vertice Ue di Tallin e le conseguenti implicazioni. Da un Summit all’altro.. ci spostiamo ad Amburgo per il G20, che si apre in un clima teso. Come ogni Venerdi dedicheremo poi spazio e tempo alla nostra salute: parleremo di Gambe e circolazione nel periodo estivo.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152