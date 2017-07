Sciopero dei traporti: traffico in tilt a Roma, disagi a Napoli

Nuovo sciopero dei trasporti oggi giovedì 6 luglio, previsti problemi per chi deve viaggiare sui mezzi pubblici. Traffico in tilt a Roma, disagi a Napoli. L’agitazione avrà orari e modalità diverse città per città. Tra le ragioni della protesta quella di difendere il diritto dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, contro la politica delle privatizzazioni, le norme per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e delle partecipate che prevedono fusioni, chiusure e liquidazioni e un esubero di personale di oltre 300.000 lavoratori. Roberto Cortese, responsabile trasporto pubblico locale Usb, unione sindacale.