Aperti per ferie – Le iniziative dell’Auser per aiutare gli anziani ad affrontare i disagi del caldo

La prima pagina de Il Messaggero; collegamento con il desk della cronaca di Roma, Michele Galvani

La prima pagina de La Gazzetta del Sud; Alessandro Notarstefano, direttore

Intervista a Marco di Luccio, presidenza Auser

Le ondate di calore e un maggior senso di solitudine possono rendere la vita di tutti i giorni più difficile da affrontare, soprattutto per le persone più fragili e sole. Anche per questa estate l’Auser – associazione per l’invecchiamento attivo – è impegnata ad aiutare gli anziani ad affrontare con serenità i disagi legati all’estate. Da Reggio Emilia a Vicenza, Bolzano, Trento, Milano e Mantova, passando per Ancona e Pesaro, ma anche in tanti comuni più piccoli, sono tanti i piani “emergenza estate” che vedono Auser protagonista con la sua rete di volontari. Sul sito www.auser.it per tutto il periodo estivo, sarà attiva la sezione speciale “Aperti per ferie” nella quale trovare notizie utili per aiutare gli anziani e le loro famiglie ad affrontare con serenità l’estate, a partire dal servizio telefonico Filo d’Argento, Numero Verde Nazionale gratuito 800-995988, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20; Marco Di Luccio, presidenza nazionale

