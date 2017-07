Le novità dell’estate con InBlu Radio, dal 3 luglio al 1 ottobre

Buongiorno inBlu

Nella versione “estate” sarà condotto da Daniela Lami e Max Occhiato lunedì 17 luglio (dalle 9.06 alle 9.58) e dal 24 luglio al 3 settembre (esclusi i lunedì 21-28 agosto) e Buongiorno inBlu week end da Marta Squicciarini e Max Occhiato dal 10 luglio al 12 agosto con durata dalle 7.17 sino alle 9.58. Confermate la rassegna stampa breve alle 7.05 bittata all’interno di Buongiorno inBlu e Buongiorno inBlu week end

Mattinata inBlu-estate.

Sarà condotta da Max Occhiato e Daniela Lami dal 3 al 23 luglio e in esterna da parte di Radio Trentino inBlu di Trento dal 24 luglio al 5 agosto e da Radio Icaro di Rimini dal 7 agosto al 10 settembre. Dall’11 settembre riprenderà Mattinata inBlu condotta da Daniela Lami e Max Occhiato

Cosa c’è di buono

Voci, racconti, storie Lucia Schillaci continuerà anche nel periodo estivo con la riproposizione delle storie più significative raccontate nella stagione autunnale

Estate istruzioni per l’uso

dal 3 luglio al 3 settembre, dal lunedì al venerdì, a cura di Daniela Lami. L’estate va affrontata con attenzione, dai viaggi non sempre (ben) organizzati alle problematiche degli anziani e disabili troppo spesso lasciati soli. Daniela Lami prova a fornirci, appunto, le istruzioni per affrontare al meglio la stagione più calda dell’anno

Pomeriggio inBlu-Estate

Confermato il programma di musica e attualità con la conduzione di Marco Parce e Raffaella Frullone fino al 7 luglio. Lucia Settequattrini in collegamento da Umbria Radio con collegamenti con la redazione per gli aggiornamenti di cronaca, subentrerà a Raffaella Frullone dal 10 luglio.

MONOGRAFIE

Condotto da Paola de Simone che traccerà il profilo di artisti/registi/personaggi con la colonna sonora delle canzoni che hanno caratterizzato la loro vita IN ONDA dal 3 luglio al 2 settembre.

RADIOLAND

condotto da Gianni De Berardinis: programma che ricorda tutte le hits che le radio del Mondo hanno contribuito a lanciare partendo dagli anni ‘60 fino ai giorni nostri. Sara’ il trampolino di lancio di tutte le classifiche nelle quali le radio e le relative hits hanno fatto la parte dei leoni con la possibilità di intervistare i vari deejays che raccontino le loro “scommesse musicali” vinte IN ONDA dal 3 luglio al 2 settembre

In viaggio d’estate, con Carlo Magistretti. Programma musicale che sceglierà per gli ascoltatori la giusta colonna sonora per un viaggio, per le vacanze o semplicemente per “sopravvivere” in città. Novità musicali e standard italiani ed internazionali. In onda Dal 3 luglio

Programmi del Sabato

Mattinata inBlu-week end Condotta da Max Occhiato (8, 15 e 22 Luglio) e in esterna da parte di Radio Trentino inBlu di Trento dal 24 luglio al 5 agosto e da Radio Icaro di Rimini dal 7 agosto al 10 settembre. Dal 16 settembre riprenderà Mattinata inBlu week end condotta da Marta Squicciarini.

Tana libera tutti. RELOADED (il meglio della stagione autunnale con Daniela Lami) dal 3 luglio

Questa settimana riproponiamo:

Luigi e Francesco sono i bimbi che ritroviamo in questa puntata della stagione appena passata di Tana Libera Tutti. In onda sabato 8 luglio dalle 14,36 alle 15,00.

Pomeriggio inBlu week end.

Con Marco Parce, Max Occhiato, Carlo Magistretti e Corrado Garegnani. Un sabato di musica e notizie musicali e di viaggio dal 3 luglio

Radio libera tutti RELOADED (il meglio della stagione autunnale con Daniela Lami) dal 3 luglio

Questa settimana riproponiamo:

E’ lo scrittore Giacomo Mazzariol l’ospite della puntata di Radio Libera Tutti che riproponiamo. L’autore dei fortunato libro Einaudi “Mio fratello rincorre i dinosauri” sarà come sempre intervistato dai ragazzi ricoverati nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In onda sabato 8 luglio dalle 17,06 alle 18,00.

C’è sempre una canzone-RELOADED

Il meglio della stagione autunnale di C’è sempre una canzone-live con Marco e l’accompagnamento musicale di Stefano Costantini e gli Stag dal 3 luglio

Programmi della domenica

Pensieri e parole reloaded (le migliori interviste della stagione autunnale realizzate da Laura Valente) in onda dal 3 luglio.

DUETS a cura di Gianni De Berardinis dal 3 luglio