Migranti: mons. Perego,”Vertice Tallin non può che lasciare insoddisfatti”

Migranti: mons. Perego,”Vertice Tallin non può che lasciare insoddisfatti”

Migranti: mons. Perego,”Vertice Tallin non può che lasciare insoddisfatti”

Vertice Migranti a Tallin. Il Summit europeo in Estonia non può che lasciare insoddisfatti. Non si è entrati nel merito delle vere questioni, ha detto a Piazza InBlu Monsignor Giancarlo Perego Arcivescovo di Ferrara Comacchio direttore Pro tempore della Fondazione Migrantes