Calcio, il ritorno di Cassano: Un anno di contratto con l’Hellas Verona

Alla vigilia del suo 35esimo compleanno, Antonio Cassano torna in campo, dopo più di un anno di inattività. FantAntonio ha infatti firmato un contratto di un anno per giocare in Serie A col neopromosso Hellas Verona. Dove ritroverà il vecchio compagno doriano Pazzini e il neoacquisto Cerci. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Castellani, capocronista sportivo di Avvenire