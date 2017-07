Isis: confermata la morte del capo, al Bagdadi. Ma Pentagono non conferma

Isis: confermata la morte del capo, al Bagdadi. Ma Pentagono non conferma

Isis: confermata la morte del capo, al Bagdadi. Ma Pentagono non conferma

Iraq, l’Osservatorio siriano per i diritti umani conferma la morte del capo dell’Isis al Bagdadi. Ma il Pentagono non conferma. Difficile la situazione per i civile, tra i cristiani prevale prudenza e preoccupazione. Il servizio di Marino Galdiero